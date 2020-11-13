فنانات حملن دون زواج.. تعرف عليهن

أثارت عدد من الفنانات الجدل حولهن بعد إعلانهم حملهن دون زواج، نستعرض لكم أبرز الفنانات من خلال التقرير التالي:

الفنانة التونسية عائشة عطية

أثارت الفنانة التونسية عائشة عطية حالة من الجدل الكبير بعد اعلان حملها بدون زواج من حبيبها الذي تخلى عنها ورفض الارتباط بها رغم وعده لها بذلك.

ودخلت عائشة عطية قائمة الأعلى بحثا بمحرك جوجل على إثر هذا الجدل وأخذ الجمهور العربي يبحث عنها لمعرفة المزيد عن الفناة التونسية.

عائشة عطية من مواليد 1991 اي تبلغ من العمر 29 عاما، وشاركت في العديد من الأفلام التونسية والجزائرية.

واعلنت عائشة عطية منذ فترة ، عن تعرضها للتحرش من قبل فنان مشهور ولكنها لم تأخذ اي رد فعل قضائي وأكتفت بالحديث عن الامر من خلال وسائل الاعلام.

كان لعائشة عطية نصيب المشاركة في الفيلم المصري " بسلامتو" انتاج عام 2017.

يذكر ان عائشة عطية أعلنت عن حملها من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت رسالة مؤثرة قالت فيها:" أنا فى الشهر الرابع، حكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وان شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى، أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى والا لا".