بعد تصريحاتها الجريئة عن والدها .. أبرز الأزمات في حياة بوسي

أثارت الفنانة بوسي، جدل كبير بعد ظهورها في برنامج "معكم" مع الأعلامية منى الشاذلي، وذلك بسبب تصريحاتها التي فسرت بها أزمتها مع والدها، نستعرض لكم أبرز الأزمات في حياة بوسي من خلال التقرير التالي:

أزمتها مع والدها

وجهت المطربة بوسي، رسالة إلى والدها بعد تصريحاته الأخيرة عنها، قائلة: "لم أقصر في شيء وكنت ببعت فلوس ليك". وقالت بوسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "مكناش نعرف عن أبويا حاجة من ساعة لما طلق أمي". وأضافت بوسي: "أبويا مكنش موجود في حياتي وظهر يشوه صورتي ومصرفش عليا جنيه من صغري، وأنا بشتغل من صغري عشان اساعد امي". وتابعت: "أبويا كان بيطلب منى فلوس بعد وفاة أمي وكان عمري 17 سنة ولم يعزيني في وفاة أمي"، مضيفة: "لا توجد علاقة بيني وبين والدي وأبويا طلق أمي قبل ما اتولد، ومعرفش حاجة عن أبويا وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا ". وأكملت بوسي: "تعرضت لمشاكل قاسية في حياتي حتى من أقرب الناس ليا"، مضيفة:" أنا شخصية قوية منذ الصغر ولن أجعل أي موقف يؤثر في بشكل كبير، ومفيش حاجة تقدر تكسرني".

قالت المطربة بوسى، إنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوى، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفنى ونجوميتها دون وجه حق، وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأى العام، فى مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة فى تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية. وأعربت بوسى عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث فى وسائل الاعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضارى عليها، قائلة :"أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة فى تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين"، وأضافت :"بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر الى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة". وتسائلت المطربة بوسى، أين كانوا الذين يريدون تشويه صورتى عندما كنت فى محنة وتركت أولادى بمفردهم ولم يجدوا من يحنو عليهم ويسأل عنهم فى وحدتهم، موجهة عتابا لكل الذين يستمعون للرأى من طرف واحد قائلة :"قبل أن تحكموا على شخصى وتنالوا منى اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبى، ويعلم الله أنى لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع اخوتى"، وأضافت :"مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبى معى، لكنى حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه". من جهة أخرى، أكدت بوسى أنها تجهز حاليا لأكثر من عمل فنى على الصعيدين الموسيقى والتمثيلى، موضحة أن المؤامرات لن تنال منها وأنها ستستكمل مشروعاتها الفنية خلال الفترة الحالية، وأشارت إلى أنها تفاضل بين عدة عدة سيناريوهات لاختيار الأفضل منها، كما أنها تلقت عروض لاحياء عدة من الحفلات خلال الفترة المقبلة، وأضاقت :"أعد جمهورى بتقديم الأفضل دائما، وهناك مفاجآت كبيرة ستكشف عنها الأيام المقبلة".

أبرز الأزمات

- طليقها قام برفع قضية إصدار شيكات بدون رصيد ضدها وهو ما هددها بالسجن.