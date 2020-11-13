بعد تصريحات والدها.. كيف عبرت أغنية مش مهم عن أزمة بوسي

تعيش الفنانة بوسي، أزمة بسبب تصريحات والدها الأخيرة، مما أجبرها على الحديث وتوضيح الموقف مع الأعلامية منى الشاذلي.

عبّرت أغنية "مش مهم" التي قامت بغنائها في مسلسل "مسلسل ازمة نسب"، بشكل ما عن الحالة التي تعيشها بوسي بسبب حديث الناس المستمر عنها وحكمهم السريع عليها.

تقول كلمات الأغنية :" مش مهم يقولو عنى اني سيبته وجيت عليا .. هو يعني لما باعني كانوا عملو ليا ايه .. حد فيهم حس ذلى لما دمر فيا كوني وجيه علي قلبي الضعيف .. ولا شالوا في مره همي لما كان يحرق فى دمى كل يوم بكلام سخيف .. كل يوم على الهموم كنت انام انا ولا اقوم هحكي ايه ولا ايه .. هما شافو معايا ايه الكلام مالهوش لزوم الكلام ملهوش لزوم".

بيقولو اتغير عشاني والحقيقه هو هو .. هما شايفين اللى بره بس انا شايفه اللى جوه .. مين هيضمن ليا تانى ان هوا ما يأذنيش لو هيتغير عشاني ياترا بقى مين يعيش".