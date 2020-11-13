محمد منير يشعل حفل ساقية الصاوي

أحيأ الفنان محمد منير حفلا غنائيا على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى مساء أمس الخميس،ضمن عروض مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة بعد فترة كبيرة من الانقطاع، ليعيش الجمهور أجواء احتفالية.
وقدّم منير على مدار الحفل مجموعة من أغنياته على الطريقة ال "لايف" ومنها "حاضر، من أول لمسة، يا طير يا طاير، على صوتك بالغنا". وفى الجزء الثانى من الحفل قدّم الملك مجموعة أخرى من الأغنيات منها "يا حمام وأحمر شفايف" وأعرب جمهور الحفل عن سعادته لخوضه هذه التجربة الجديدة من نوعها وفى نهاية الحفل شكر المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس الساقية ومسرح الساقية للعرائس الحضور على تقديرهم لهذا النوع من الفن.
بدأ العمل بمسرح الساقية للعرائس منذ عام 2006 بمسرحية الماسورة الكبيرة تأليف المهندس/ محمد الصاوى مؤسس الساقية، وبعد حوالى العام بدأ مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" واستمر من وقتها حتى الآن، ويتم تقديم حفلة شهرية فى الخميس الأول من كل شهر تعرض فيه الساقية مسرح عرائس لأم كلثوم وفرقتها كاملة، وقد لاقى العرض رد فعل عاليًا من الجمهور وإقبالًا كبيرًا حمسنا لتقديم المزيد من الأعمال للأطفال والكبار.
أما قاعة النهر فاستقبلت مجددًا حفل الاخوة أبو شعر واستضافت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا إنشاديًّا جديدًا لفريق الإخوة أبو شعر بحضور جمهور منوع من الكبار والصغار من جميع الدول العربية جاءوا لحضور حفل مميز للفريق السورى.
وقدّم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية منها "اللهم صلى على المصطفى، يا جمال النبى، رأى البرق، نور العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاى إنى ببابك وحاسبونا وانى إذا ما ذكرت" واختتم الفريق الحفل بـ "اغمضوا العيون ".
تعرف فرقة الإخوة أبو شعر بتقديمها مزيجًا صوفيًّا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائى الجماعى لستة إخوة، والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.
وكانت حديقة الساقية على موعد مع ندوة "الاستخدامات البيئية فى مقاومة الحشرات قدمتها الباحثة الدكتورة ندى زين الدين وذلك تطبيقًا على النمل الأبيض فى واحة الداخلة تطرقت ندى لأبرز أسباب ظاهرة انتشار النمل الأبيض وكيف توصل للدواء الذى يعمل على القضاء عليه.
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