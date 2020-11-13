محمد منير يشعل حفل ساقية الصاوي

أحيأ الفنان محمد منير حفلا غنائيا على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى مساء أمس الخميس،ضمن عروض مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة بعد فترة كبيرة من الانقطاع، ليعيش الجمهور أجواء احتفالية.

وقدّم منير على مدار الحفل مجموعة من أغنياته على الطريقة ال "لايف" ومنها "حاضر، من أول لمسة، يا طير يا طاير، على صوتك بالغنا". وفى الجزء الثانى من الحفل قدّم الملك مجموعة أخرى من الأغنيات منها "يا حمام وأحمر شفايف" وأعرب جمهور الحفل عن سعادته لخوضه هذه التجربة الجديدة من نوعها وفى نهاية الحفل شكر المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس الساقية ومسرح الساقية للعرائس الحضور على تقديرهم لهذا النوع من الفن.

بدأ العمل بمسرح الساقية للعرائس منذ عام 2006 بمسرحية الماسورة الكبيرة تأليف المهندس/ محمد الصاوى مؤسس الساقية، وبعد حوالى العام بدأ مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" واستمر من وقتها حتى الآن، ويتم تقديم حفلة شهرية فى الخميس الأول من كل شهر تعرض فيه الساقية مسرح عرائس لأم كلثوم وفرقتها كاملة، وقد لاقى العرض رد فعل عاليًا من الجمهور وإقبالًا كبيرًا حمسنا لتقديم المزيد من الأعمال للأطفال والكبار.

أما قاعة النهر فاستقبلت مجددًا حفل الاخوة أبو شعر واستضافت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا إنشاديًّا جديدًا لفريق الإخوة أبو شعر بحضور جمهور منوع من الكبار والصغار من جميع الدول العربية جاءوا لحضور حفل مميز للفريق السورى.

وقدّم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية منها "اللهم صلى على المصطفى، يا جمال النبى، رأى البرق، نور العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاى إنى ببابك وحاسبونا وانى إذا ما ذكرت" واختتم الفريق الحفل بـ "اغمضوا العيون ".

تعرف فرقة الإخوة أبو شعر بتقديمها مزيجًا صوفيًّا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائى الجماعى لستة إخوة، والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.

وكانت حديقة الساقية على موعد مع ندوة "الاستخدامات البيئية فى مقاومة الحشرات قدمتها الباحثة الدكتورة ندى زين الدين وذلك تطبيقًا على النمل الأبيض فى واحة الداخلة تطرقت ندى لأبرز أسباب ظاهرة انتشار النمل الأبيض وكيف توصل للدواء الذى يعمل على القضاء عليه.