رغدة تكشف لـ دوت الخليج سر قلة ظهورها الإعلامي

أكدت الفنانة رغدة، إنها لا تحب الظهور على شاشة التلفزيون بدون هدف حقيقي. قالت رغدة، في تصريح لـ "دوت الخليج": " أنا لا أفضل الظهور إلا إذا كان الأمر ضروريا، وأترك دائما أعمالي تتحدث عني، وأحب أن أتواجد في منزلي، وكل من يعرفني يدرك جيدا أنني أحب الخلوة والبعد وعدم الاحتكاك المباشر". وتابعت قائلة: "أحب الهدوء، وأنا لست من النوع الذي يفتعل أى موقف ليظهر، وستتعجب مما أقوله الآن ولكن في الحقيقة أنا لا أحب الأضواء، وأرتبك كثيرا منها، وهذه طبيعتي".

أما عن إبتعادها السينمائي قالت:" أناس كثيرون بعيدون عن الحراك السينمائي والتلفزيوني ونجوم كبار، فلذلك هذا السؤال لا يوجه لنا، فنحن ما زلنا موجودين على الساحة وبصحتنا ورونقنا الفني".

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