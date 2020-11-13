أخبار الفن.. الموت يفجع محمد صبحي.. أبرز الأزمات في حياة بوسي

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، على فيس بوك وفاة شقيقته.

وتضمن المنشور: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".