أخبار الفن.. الموت يفجع محمد صبحي.. أبرز الأزمات في حياة بوسي

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:
أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، على فيس بوك وفاة شقيقته.
وتضمن المنشور: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".
أثارت الفنانة بوسي، جدل كبير بعد ظهورها في برنامج "معكم" مع الأعلامية منى الشاذلي، وذلك بسبب تصريحاتها التي فسرت بها أزمتها مع والدها، نستعرض لكم أبرز الأزمات في حياة بوسي من خلال التقرير التالي:
أحيأ الفنان محمد منير حفلا غنائيا على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى مساء أمس الخميس،ضمن عروض مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة بعد فترة كبيرة من الانقطاع، ليعيش الجمهور أجواء احتفالية.
تعيش الفنانة بوسي، أزمة بسبب تصريحات والدها الأخيرة، مما أجبرها على الحديث وتوضيح الموقف مع الأعلامية منى الشاذلي.
تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، ترند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول المغردون أبرز عباراتها الشهيرة في برنامجها الذي تقدمه "هي وبس".
نشر مطرب المهرجانات عمر كمال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام" صورة برفقة حمو بيكا.
وعلق قائلًا:"استجابة ليكم هنزل أغنية (( أنتى معلمة )) من غير الفنانة الاستعراضية / لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى".
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