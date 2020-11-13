عائشة بن أحمد تكشف لـ دوت الخليج كواليس فيلم "توأم روحي"

عبّرت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الأفعال على فيلمها الأخير "توأم روحي".
قالت في تصريح لـ "دوت الخليج": "الحمد لله أغلب ردود الأفعال كانت إيجابية، الناس كانت متعطشة للأفلام الرومانسية، وفكرة الفيلم جديدة ومختلفة ونجسد جميعنا أكثر من شخصية، هنالك صورة جيدة جدا، وموسيقى تصويرية جميلة".
وتابعت عائشة بن أحمد قائلة:" الناس كانت سعيدة بالفيلم، كما أن توقيت عرض الفيلم كان مهما جدا، الناس تريد أن تذهب إلى السينما وأن تشاهد أفلاما".
فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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