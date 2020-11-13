إليسا تتحدث عن معاناتها النفسية وقت إعلان اعتزالها وأصالة تشيد بصدقها وذكائها..بالفيديو

إليسا النجمة اللبنانية احتفلت قبل أيام قليلة بمرور 20 عامًا على مشوارها الغنائي، وحلت ضيفة على شاشة mtv في حوار خاص مع الإعلامي زفين تزامنًا مع هذه المناسبة.

سبب اعتزال إليسا وتراجعها عن القرار

إليسا تحدثت خلال اللقاء عن السبب الذي دفعها إلى إعلان اعتزالها منذ فترة، وتراجعها عن هذا القرار، وأوضحت أنها كانت تمر بأزمة نفسية صعبة، لم تستطع التحدث عنها في الوقت الحالي، لكنها وقتها كان قرارها بأنها لن تستطيع الغناء مجددًا، فأعلنت الأمر للجميع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت النجمة اللبنانية أنها قررت التراجع عن هذا القرار بعد الدعم والمساندة الكبيرة التي تلقتها من الجمهور وقطاع كبير من أصدقائها، وقررت بعد ذلك الاتجاه لإنتاج ألبوماتها بنفسها، مشيرة إلى أن علاقتها بشركة روتانا لازالت جيدة ولا يوجد بينهما أي خلاف.

إليسا وعلاقتها بشركة روتانا

وتابعت إليسا: "ما بسيب روتانا عن زعل لا بالعكس، أنا بسيبهم لأنه بدي يكون لي الملكية الفكرية لأعمالي، وكمان روتانا كانت بتطرح الأعمال على أكثر من أبلكيشن دلوقتي بقيت على أبلكيشن معينة، وأنا بدي أكون منتشرة، ويكون عندي تجربة إنه أنا أنتج، وأكون مستقلة وحرة".

وعن تغلبها على مرض السرطان، قالت إليسا: "شعرت أن الإنسان ضعيف، المرض جعلني أتقرب أكثر إلى الله، أعتبر نفسي نجوت من السرطان وانتصرت عليه، كما أنني تلقيت علاجًا نفسيًا لمحاربته".

أصالة تشيد بصدق إليسا والأخيرة ترد

في السياق نفسه، لاقت تصريحات إليسا في الحلقة، إعجاب عدد كبير من محبيها وأصدقائها، وعلى رأسهم النجمة السورية أصالة، التي حرصت على توجيه رسالة لصديقتها عبر تويتر، فكتبت: "لا تُشبه إلّا نفسها، ذكاء يوازي طيبة قلّب، وثقافة توازي مسيرة، كنتِ بالأمّس قريبة للرّوح صادقة، بسيطة جدّاً أنيقة، مكانتك عندي تتصاعد كُلّما عرفتك أكثر غاليتي الصّديقة إليسا".

من جانبها ردت إليسا على رسالة صديقتها فقالت: "وإنت إلك مكان خاص بقلبي للحب والصدق اللي عندك ياه، وكمية الفرح اللي بتعطيها لكل اللي حولك. شكرا صديقتي".

الجدير بالذكر أن إليسا كانت قد أصدرت نسخة خاصة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي" ويضم معه عدة أغاني شهيرة لها من مسيرتها وذلك للاحتفال بمرور 20 عام على انطلاقتها، واعتمدت أيضاً في بوستر ألبومها والدعاية له على هذه المناسبة، ويعتبر ذلك الألبوم الأخير لها مع شركة "روتانا" بعد انتهاء تعاقدهما.