شام الذهبي ابنة أصالة تنهار في البكاء بسبب معاناة والدتها..بالفيديو

أصالة النجمة السورية وابنتها شام الذهبي، حرصت كل منهما على حضور احتفالية خاصة بإحدى مستشفيات الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي في مصر، من أجل دعم المريضات ومشاركتهن تجاربهن الصعبة مع المرض.

أصالة تساند مريضات السرطان وتتأثر بقصصهن

وخلال الاحتفالية تحدثت النجمة أصالة عن معاناتها مع شلل الأطفال الذي أصيبت به في طفولتها، ولا زال يؤثر عليها حتى الآن، وتشعر ببعض المتاعب في قدمها بسبب آثاره، ولفتت إلى أنه ربما الأوجاع الجسدية أسهل كثيرًا من الأوجاع النفسية، وألمحت إلى الظروف الصعبة التي عاشتها مؤخرًا عقب فترة طلاقها من المخرج طارق العريان، والتي تسببت في سوء حالتها النفسية، حيث كادت أن تبكي بسبب تذكرها تلك الفترة.

وتأثرت أصالة خلال الاحتفالية بقصص بعض النساء المحاربات لمرض سرطان الثدي، وعبرت عن مساندتها لهن، كما لفتت إلى أنها أرادت زيارة هؤلاء المريضات من أجل أن تستمد القوة والدعم منهن، كما قرت الغناء للمريضات ووعدتهن بأن تقوم بالطبخ لهن قريبًا.

شام الذهبي تنهار في البكاء بسبب والدتها أصالة

وعلى هامش الزيارة حرصت شام الذهبي ابنة المطربة الشهيرة، على التحدث عن والدتها في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، لكنها دخلت في نوبة بكاء شديدة وكشفت عن مشاعرها تجاه والدتها فقالت: "دوت الخليج أمي وبنتي وأختي وصديقتي كل حاجة في بني آدم واحد".

وبكت شام الذهبي بسبب الصعوبات التي مرت بها والدتها مؤخرًا، في حياتها الخاصة، وحالتها النفسية السيئة، وأضافت: "دوت الخليج عدت من حاجات كتير أوي.. وهي قوية بضعفها ودا دايما اللي بتقوله".

أصالة وفيروس كورونا

الجدير بالذكر أن أصالة كانت واحدة من النجمات اللاتي طالتهن شائعات الإصابة بالفيروس، بعد حضورها حفل ختام مهرجان الجونة، لكن ابنتها شام الذهبي قررت نفي الأمر بطريقة غير مباشرة، وذلك بنشر صورة لها مع والدتها وأخويها التوأم علي وآدم، عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت أصالة وهي في أحضان أبنائها ولا تطبق قواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما يؤكد عدم إصابتها بكورونا، كما شاركت شام عبر خاصية القصص القصيرة فيديو وثقت من خلاله بعض الأكلات المميزة التي قامت بتحضيرها والدتها لأسرتها، لتشير بذلك أن والدتها تتعامل بشكل طبيعي ولا صحة لشائعات إصابتها.