الموت يفجع محمد صبحي في شقيقته أثناء احتفاله بمناسبة خاصة جدًا

محمد صبحي الفنان المصري القدير، أعلن ظهر اليوم، الجمعة، وفاة شقيقته نجوى، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وتلقى التعازي من قبل قطاع كبير من جمهوره.

وفاة شقيقة محمد صبحي

محمد صبحي نعى شقيقته الراحلة، وكتبت الصفحة الرسمية الخاصة به على فيسبوك: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال وشريف وسناء وسلوى ومجدي.. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوى صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة".

ولم تكشف صفحة النجم المصري القدير عن موعد أو مكان الجنازة والعزاء، لكن من المقرر أن يتلقى محمد صبحي العزاء في شقيقته عن طريق التليفون أو صفحته الرسمية بفيسبوك، بحسب ما أعلن في التدوينة، تزامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتلقى محمد صبحي التعازي في شقيقته، من قبل عدد كبير من متابعيه، الذين تمنوا لها الرحمة وتمنوا للفنان وأسرتها الصبر والسلوان.

محمد صبحي يحيي ذكرى زواجه من الراحلة نيفين رامز

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في سياق آخر، كان محمد صبحي قد أحيا مساء أمس الخميس، ذكرى زواجه الـ47، من زوجته الراحلة نيفين رامز، التي توفيت قبل 4 أعوام، حيث نشر على صفحته بفيسبوك، صورة نادرة تجمعه بها، وأرفقها بتعليق مؤثر، كشف من خلاله عن حبه الشديد لها.

وكتب محمد صبحي: "زوجتي الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1973 كان زواجنا برباط قوي وجميل ومشرف.. عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط.. ولكن المجمل رائع نبني فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".

وأضاف في تدوينته: "حبيبتي اليوم أقول بثقة.. بعد رحيلك لم يفتك شيئا.. ولم تحرمي من أيام أجمل مما عشتها.. أكيد انتي في مكان أعظم وقد نجاكي الله مما نعيشه اليوم.. حبيبتي أنتظر اللقاء.. وأبنائك وأحفادك أجمل ما تركتيه لي يعتنون بي ويحيطونني بحبهم الذي فيه رائحتك.. وطباعك الرائعة".

أحدث أعمال محمد صبحي

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الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجم محمد صبحي، كانت مسرحية "أنا والنحلة والدبور" وهي من تأليف الكاتب أيمن فتيحة ومن إخراج وبطولة محمد صبحي ويشارك في البطولة أيضًا كل من سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وحازم القاضي وميرنا زكري وياسمين حامد والطفلين بيلار سامي وعبد الرحمن محمود.

والعمل تحدث بشكل كوميدي عن المشاكل بين المرأة والرجل، وما تتعرض له المرأة من أشكال الظلم والاستغلال والقهر والعنف وما تعانيه من أنواع التمييز.