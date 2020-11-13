فيديو بوسي تتحدث عن إهمال والدها لها ولأخواتها وتدافع عن والدتها: "لم تمنعه عني"

بوسي المطربة الشعبية حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة cbc، وتحدثت خلال الحلقة عن الصعوبات التي مرت بها خلال الأشهر الماضية، وأمتها مع طليقها ووالدها.

بوسي تتحدث عن إهمال والدها لها ولأخواتها

بوسي قررت خلال الحلقة كشف بعض الحقائق عن علاقتها بوالدها بعد تصريحاته ضدها واتهامه لها بالعقوق مؤخرًا، وألمحت بأن الأمر مفتعل وأن هناك من يحاول محاربتها وتشويه صورتها، عن طريق تصريحات والدها، خاصة وأنها كانت تتحدث مع والدها قبل تصريحاته بيومين فقط، وكانت بالفعل قد أرسلت له أموالًا، بالإضافة إلى نيتها وقتها إرسال مبلغ مالي آخر.

ولفتت بوسي إلى أن هذا أكثر ما صدمها بالأمر، أن والدها يخرج بمثل هذه التصريحات ضدها بالرغم من مساعدتها له قبلها بفترة بسيطة، موضحة أن والدها لم يكن له أي دور في حياتها ولا حياة أخواتها الذين أنجبهم من سيدة أخرى غير والدتها، وأضافت: "عندي اخوات تانيين من أم تانية.. وهو مش بيصرف عليهم وهم اللي جوزوا نفسهم بفلوسهم بدون أي مساعدة من والدي".

بوسي تدافع عن والدتها

بوسي حرصت أيضًا على الدفاع عن والدتها الراحلة بسبب اتهامات البعض لها بأنها ربما قد تكون سببًا في فتور العلاقة بين بوسي ووالدها منذ صغرها، فأكدت المطربة الشعبية أن والدها طلق والدتها وهي حامل بها في شهرين فقط، ولم يسع للسؤال عنها بعد ولادتها أو التدخل في حياتها الخاصة.

وأضافت: "اتولدت أمي اللي كانت كل حاجة في حياتي وكنت بشوف أبويا في الشارع بالصدفة"، مشيرة إلى أن والدتها لم تمنعها يومًا من التواصل مع والدها، كما أن والدها إذا كان يريد الاطمئنان عليها في أي وقت، لم يكن هناك شيء سيمنعه من ذلك، موضحة أنه تزوج أكثر من مرة بعد والدتها وأنجب كثيرًا ولم يكن يهتم بأبنائه الآخرين أيضًا.

كيف أثرت أزمة بوسي مع طليقها على عملها بالفن؟

وعن سفرها خارج مصر لعدة أشهر بسبب الأزمة القضائية التي كانت بينها وبين طليقها، كشفت بوسي أن تلك الأزمة أثرت على نفسيتها بشدة، لكنها جعلتها أكثر قربًا من الله، كما أثرت أيضًا على عملها بالغناء، فأصبحت غير مطلوبة في الحفلات الغنائية بسبب خوف المنظمين من إلقاء القبض عليها في أي لحظة.

وتابعت بوسي أن أزمتها وخلافاتها المادية مع طليقها انتهت سريعًا بشكل قانوني، لكنها ظلت غير قادرة على العودة إلى مصر بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران.

وكانت بوسي قد واجهت أزمة بسبب والدها مؤخرًا، وذلك بعد أيام من أول ظهور لها في القاهرة بعد فترة من تواجدها بالخارج بسبب الأزمة القانونية بينها وبين طليقها، والتي هددتها بالحبس، وقال والدها في تصريحات تلفزيونية إنها كانت بالخارج هرباً من الأحكام القضائية، وكشف عن عدم تواصله معها منذ سنوات، وتحدث عن معاناته بسبب عدم مساعدة ابنته له في توفير العلاج، وهو ما تسبب في هجوم حاد على بوسي في الفترة الأخيرة، إلى أن خرجت وأوضحت تفاصيل علاقتها بوالدها من خلال برنامج "معكم"