بلدي الثاني.. دنيا عبد العزيز تنشر صورتها في سوريا

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها في العاصمة السورية دمشق، وذلك عبر صفحتها الخاصة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت دنيا عبد العزيز في شوارع دمشق وعلقت على الصورة قائلة: "مسقط رأسي وبلدي الثاني سوريا الحبيبة". يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.



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