رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها مع والدها وأسرتها.. صورة

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل محمود ياسين وعائلتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ونشرت رانيا محمود ياسين صورة بصحبة والدها الراحل وزوجته الفنانة شهيرة وشقيقها عمرو ياسين وعلقت على الصورة ، قائلة: "جمعه مباركه جمعتك في الجنه ونعيمها يا حبيبي????????????????".

يشار إلى أن الفنان محمود ياسين توفي بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.



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