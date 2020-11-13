منى فاروق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة.. صورة

نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فى أحدث ظهور لها. وظهرت منى فاروق بإطلالة جذابة مرتدية سترة باللون الأسود وجاكيت جينز، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها وهو ما جعل إطلالتها تكشف عن أنوثتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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