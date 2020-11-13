ياسمين نيار تكشف كواليس تعرضها للنصب

وجهت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، المقيمة في سويسرا، رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإهتمام بالمغتربين، والمرأة الجزائرية، والمعاقين، والوقوف بجانبهم.

وقالت نيار في بث مباشر لها عبر صفحتها الشخصية: "لابد من الوقوف بجانب الجزائرين المغتربين في البلاد الأوروبية، وعدم إقتصار دور القنصليات في تحصيل أموال منهم فقط، ولابد من منح المغتربين حقوقهم اليومية البسيطة".

وأضافت: "أنها عندما تعرضت للنصب من قبل بعض الملحنين الجزائريين، لم تلجأ إلى القضاء مراعاة لأسر هؤلاء الملحنين"، قائلة: "لم أرغب في تعرض أبناء هؤلاء الملحنين بالمرور بالضرر والأذى الذي مرت به هي في طفولتها".

وطالبت رئيس الجزائر بالإهتمام بالأطفال في بلادهم والمرأة العازبة والأم المطلقة، وتخصيص منح شهرية لهم، وللأسر الكبيرة ليكونوا قادرين على الإنفاق عليهم، والاجتهاد لرفع المستوى الدراسي لهم، كذلك وقف أعمال العنف ضدهم، ليخرج جيل ناجح وواعي وقوي، وقادر على تحقيق النجاحات الكبيرة لبلادهم، وكذلك الإهتمام بالمعاقين وتقديم لهم منح شهرية تكون عامل مساعد في المعيشة، وتخصيص لقاءات للمواطنين لرفع وعيهم، حتى يكون على درجة كبيرة من الفهم والوعي، واحترام الآخر".

واختتمت: "لابد من التصدي للرشاوي، والمعارف حتى تكون الحقوق متساوية بين الجزائرين بعضهم البعض في البلاد وخارجها"، مؤكده على أن المجتمع الجزائري يدًا واحدة".

وكانت ياسمين قد كشفت مؤخرا عن زواجها السري من المنتج المصري محمد السبكي في القاهرة، وسط العديد من التصريحات الساخنة من الطرفين حول فكرة إجهاضها منه .