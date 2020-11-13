السبت المقبل.. عرض الجزء الثانى من مسلسل الآنسة فرح

يحتفل صناع مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى بالعرض الخاص بحضور أبطاله والجمهور يوم السبت المقبل في سينما جالاكسي بكاير وفستيفال سيتي ومن المقرر انطلاق المسلسل في نفس اليوم عبر منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد،أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.