تريند الفن | وفاة شقيقة الفنان محمد صبحى.. استقالة تامر عبد المنعم من منصب رئيس قصر السينما.. فنانات حملن دون زواج

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، على فيس بوك وفاة شقيقته.

وتضمن المنشور: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".

يذكر أن وجه محمد صبحي، رسالة لزوجته قائلًا: "زوجتي الحبيبة .. مثل هذا اليوم ١٣ نوڤمبر ١٩٧٣ كان زواجنا برباط قوي وجميل ومشرف .. عشنا اجمل الايام بعضها قلق واحباط .. ولكن المجمل رائع نبني فيه اجمل اسرة واجمل ابناء تربوا علي الولاء لله ولوطنهم ولنا .. حبيبتي اليوم اقول بثقة .. بعد رحيلك لم يفتك شيئا .. ولم تحرمي من ايام اجمل مما عشتها .. اكيد انتي في مكان اعظم وقد نجاكي الله مما نعيشه اليوم .. حبيبتي انتظر اللقاء .. وابنائك واحفادك اجمل ما تركتيه لي يعتنون بي ويحيطونني بحبهم الذي فيه رائحتك .. وطباعك الرائعة".

ثارت عدد من الفنانات الجدل حولهن بعد إعلانهم حملهن دون زواج، نستعرض لكم أبرز الفنانات من خلال التقرير التالي:

الفنانة التونسية عائشة عطية

أثارت الفنانة التونسية عائشة عطية حالة من الجدل الكبير بعد اعلان حملها بدون زواج من حبيبها الذي تخلى عنها ورفض الارتباط بها رغم وعده لها بذلك.

ودخلت عائشة عطية قائمة الأعلى بحثا بمحرك جوجل على إثر هذا الجدل وأخذ الجمهور العربي يبحث عنها لمعرفة المزيد عن الفناة التونسية.

عائشة عطية من مواليد 1991 اي تبلغ من العمر 29 عاما، وشاركت في العديد من الأفلام التونسية والجزائرية.

قال مصدر مطلع إن الفنان تامر عبد المنعم قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لقصر السينما منذ ساعات قليلة دون إبداء أي أسباب.

كان تامر عبد المنعم قد تولي هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ حيث تمت اقالته لأسباب تتعلق بعلاقته الوطيدة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وتم تعيينه كمستشار بمكتب رييس الهيئة العامة لقصور الثقافة الي ان تم تعيينه مرة اخري مديرا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩ ليعيد القصر امجاده من خلال انتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

واقام تامر عبد المنعم مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات واستقطب النجوم للقصر مثل محمد صبحي ورغده وسميرة احمد ولبني عبد العزيز وخالد الصاوي ومصطفي قمر وغيرهم من صناع الفن السابع.