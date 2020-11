بعد ساعات من طرحه.. بيلي إيليش تتصدر اليوتيوب بـ كليب Therefore I Am

امس الخميس كليب "Therefore I Am" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتصدر لائحة الاكثر مشاهدة محققا 11 مليون مشاهدة .

ومن المقرر ان تقدم "إيليش" يوم الاحد، 22 نوفمبر ، العرض الأول للاغنية في حفل جوائز الموسيقى الاميركية حيث تم ترشيحها لجائزتين وسيبث العرض مباشرة في الساعة 8 مساء على ABC.

وحقق كليب اغنية NOT MY RESPONSIBILITY نسب مشاهدة وصلت الى 29 مليون بعدما تصدرت تريند يوتيوب.

وسبق أن كشفت بيلي ايليش عن تأجيل الحفلات المتبقية من جولتها العالمية الغنائية Where do we go? في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت بيلي ايليش لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي :" انا وفريق عملي نعمل على وضع مواعيد جديدة للحفلات واعدكم انكم ستعرفونها قريبا .. ابقو آمنين".

وكانت الجولة Where do we go? انطلقت في التاسع من شهر مارس في ميامي وكانت ستختتم في السابع من شهر سبتمبر المقبل في اندونيسيا.