نادية الجندي تستعيد ذكريات فيلم خمسة باب مع الزعيم عادل إمام

استعادت الفنانة نادية الجندي، ذكريات فيلم "خمسة باب"، حيث نشرت عبر "إنستجرام"، صورا منه برفقة الزعيم عادل إمام، وفؤاد المهندس. وعلقت "نادية الجندي " على الصور قائلة : "تراجي #منصور #كله_ماشي #عباسفيلم #خمسة_باب نادية_الجندي #عادل_امام ♥️♥️

#فؤاد_المهندس #فؤاد_احمد ♥️♥️

سيناريو وحوار #شريف_المنباوي إنتاج #محمد_مختارإخراج #نادر_جلال".

خمسة باب فيلم مصري عرض عام 1983، بطولة عادل إمام ونادية الجندي وفؤاد المهندس وفؤاد أحمد ومن إخراج نادر جلال.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي. ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



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