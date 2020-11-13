وائل حسين يطلق كليب تاني راجعين بمشاركة نجوم الأهلي والزمالك.. فيديو

أطلق المطرب وائل حسين، لاعب كرة القدم السابق، كليب "تاني راجعين" عبر قناته الخاصة علي "يوتيوب" ويشارك فيه عدد من مشاهير كرة القدم من نجوم الاهلي والزمالك.
شارك في " تاني راجعين" نجما الأهلي السابقان هشام حنفى ومحمد فاروق بصحبة نجمي الزمالك السابقين جمال حمزة وكريم شحاته يجمعهم المطرب وائل حسين.
تدور فكرة الكليب عن تلاقى أصدقاء الطفولة مرة أخرى بعد غياب فرضته عليهم طبيعة الأيام والمشاغل الحياتية ووضع فكرة الكليب وإعدادها كابتن وليد صلاح الدين لنبذ التعصب الكروي بين أفراد وجمهور قطبى الرياضة المصرية.
"تانى راجعين" لـ وائل حسين كلمات سعد جوده ولحن مصطفى باجيو وتوزيع عصمت وجيه واخراج ومونتاج ايهاب جوهر وتم تصوير مشاهده داخل زد بارك بالشيخ زايد.
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