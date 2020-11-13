نشرت الفنانة روجينا، صورا جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جديدة.
وظهرت الفنانة روجينا، مرتدية فستان باللون الأبيض يبرز جمال أنوثتها، كما استكملت إطلالتها بالمجوهرات الأنيقة التي تبرز فخامتها.
كما اعتمدت على تسريحة شعر الملموم للخلف للكشف عن جمال ملامحها، فيما برزت ملامحها الجذابة بالمكياج الناعم، المرتكز على الألوان البنية والترابية.
يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفستان أبيض.. روجينا تبهر جمهورها بأحدث إطلالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.