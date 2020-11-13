أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر ستورى حسابها على "انستجرام" " "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله , شكرا لكل الناس التى سألت عنى , ابقوا آمنين". يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء. ورغم أن سلمى لم تعلن رسميا عن إصابتها ولكنها أخبرت المقربين والمخالطين لها بالحذر والاطمئنان. وعرض لسلمى أبوضيف، مؤخرًا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "الا أنا" الذي يعرض على قناة دي إم سي. سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلمى أبو ضيف تعلن تعافيها من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.