انفصال تامر حسني عن زوجته | تفاصيل

وجهت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بوقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام". وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور". وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع.

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