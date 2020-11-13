بسمة بوسيل تكشف مفاجأة عن طلاقها من تامر حسني .. شاهد

فجرت بسمة بوسيل، مصممة الأزياء والمغنية المغربية، زوجة النجم تامر حسني، مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال رسالة كتبتها لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'انستجرام"، وذلك من خلال خاصية "ستوري".

وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها، عدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها، الفنان تامر حسني؛ لأنها لا تشكل فارقا معها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة؛ عشان مش فارقلي اي صور".

وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان احب اعرفكم إن احنا بقالنا فتره منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- اي حاجة، بالتوفيق للجميع".