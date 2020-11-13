جوهرة في إطلالة مثيرة بـ المايوه على البحر.. صور

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور جديدة لها.

وتألقت جوهرة في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت خلال قضاء إجازتها مرتدية مايوه بكيني باللون الاخضر وقبعة انيقة، وعلقت عليها "حمامات الشمس".

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها؛ ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفضل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

