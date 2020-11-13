لطيفة ترقص مع راغب علامة: لما بقابله بحس إننا رجعنا أطفال

نشرت المطربة لطيفة، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام» وهي في أحد المطاعم مع المطرب اللبناني راغب علامة.

وقدم الثنائي لطيفة وراغب علامة رقصة عفوية معًا وعلقت المطربة التونسية: "الفنان الوحيد اللي لما بقابله بحس إن إحنا رجعنا أطفال بالتلقائية بالضحك بحب الغنا توأم روحي راغب علامة".

من جانب آخر أعلنت المطربة التونسية لطيفة عن موعد عرض أغنيتها الجديدة «خليني»، حيث شاركت لطيفة جمهورها برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي بإنستجرام وكتبت: «استنوا أغنية خليني الخميس القادم الساعة الخامسة مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

«خليني» كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين خلوصي، جيتار إيهاب ليمام، صولو كيبورد محمد الرزقي، إيقاع تونسي جلال الشواشي.

يذكر أن لطيفة قد أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.