ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ولافته.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، ترتدي توب اسود ليبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على الماكياج الناعم الذى يبرز جمالها للعيون، واختارت اللون البينك كآيشادو، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال انوثتها.



كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعم الذى يتناسب مع ظهورها، واختارت مجموعة جذابة من الأكسسوارات الفضية، ووضعت قرطا طويلا لإكمال إطلالتها.



يذكر أن احدث أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.