صور وفيديوهات مثيرة.. سبب انفصال تامر حسني وزوجته

وأوضحت بسمة بوسيل، أن سبب الانفصال عن تامر حسني الغيرة، لأنه لا يضع اعتبارا لها ويظهر مع فتيات ومعجبات بشكل مثير للجدل على السوشيال ميديا، كان آخرها حفلة خاصة أحياها وظهر مع فتاة ترقص بشكل لافت أمامه، وهو ما حرك مشاعر الغضب لـ «بسمة» وأعلنت خبر الانفصال للجميع.

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعدما أعلنت بسمة بوسيل، خبر انفصالها عن زوجهامن خلال خاصية ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام.

وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها، عدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها، الفنان تامر حسني؛ لأنها لا تشكل فارقا معها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة؛ عشان مش فارقلي اي صور".

وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان احب اعرفكم إن احنا بقالنا فتره منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- اي حاجة، بالتوفيق للجميع".