سلاف فواخرجي تُفرج عن مشهد لم يعرض لها واجهت فيه الموت أمام أسد..فيديو

سلاف فواخرجي كشفت عن أحد المشاهد المحذوفة من مسلسل "كليوباترا" الذي شاركت في بطولته وتم عرضه عام 2010، النجمة السورية تحدثت عن تفاصيل هذا المشهد المحذوف وكيف واجهت الموت فيه.

تفاصيل المشهد المحذوف لسلاف فواخرجي في مسلسل "كليوباترا"

سلاف فواخرجي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من مسلسل "كليوباترا"الذي يعتبر أحد أبرز أعمالها التي قدمتها في السنوات الماضية، الفنانة السورية أكدت أن المشهد الذي يحتويه الفيديو قد تم حذفه بسبب أنه لم يتم استكماله نتيجة حادث خطير وقع اثناء التصوير وهو فقدان السيطرة على الأسد الذي كان يتواجد في المشهد، والذي قام بتحطيم كافة الديكورات، مما اضطر صناع العمل لإعادة بنائه من جديد فكتبت سلاف فواخرجي: "هاد المشهد بمسلسل (كليوباترا) ، لم يعرض على الشاشة ضمن المسلسل، لأنه ما اكتمل واكتفى المخرج وائل رمضان بهي اللقطة بشارة البداية بسبب انو الأسد اللي كنت أنا وياه والمصور فقط بالقاعة لحالنا، طلع عن طوره تماما ولما حرك راسه بآخر اللقطة دوت الخليج كانت البداية لتحطيمه كل الديكور بالكامل واللي رجعنا بنيناه من جديد".

سلاف فواخرجي تواجه موقفا صعبا في مسلسل "كليوباترا"

سلاف فواخرجي كشفت أنها واجهت هذا الموقف الصعب بمفردها ولكن الوضع تم السيطرة عليه ولم تصب بأذى، وتحدثت الفنانة السورية عن اعتقادها بامتلاك قوة خارقة تستطيع من خلالها التعامل مع الحيوانات وتفهمهم وأنه لم يكن لديها فرصة من أجل مواجهة ما حدث داخل الاستوديو فقالت: "المصور لحق حاله وهرب واخد الكاميرا معه، وبقيت انا، الحمدلله ماصرلي شي وليكني هلأ موجودة وعم اكتب بس من أنا وطفلة بحس انو عندي قوى خارقة معينة بناء على تجارب وأدلة مو بس حكي، ويمكن كمان لأني بحب الحيوانات كتير فبحس اني قادرة افهم عليهم.. وياما حكيت معهم بلغتهم بأحلامي".

سلاف فواخرجي أضافت: "تعاملت مع معظم الحيوانات الاليفة بطبيعة الحال وتعاملت مع أسود ونمور وتمساح وأفعى اللي الي معها قصة تذكر كمان يمكن تهور متل ماقلي مشرف الصوت حمزه الشعار، انو في خيط رفيع جدا بين الشجاعة والتهور وهاد تهور! يمكن معه حق بس وقتها نسيت احكيله عن قوايي الخارقة وأنا وصغيرة وأحد الأدلة هو مثلا هو هاد المشهد"، سلاف فواخرجي قد شارك معها في بطولة مسلسل "كليوباترا" كل من يوسف شعبان، ومحيي إسماعيل، وأنطوان كرباج، وطلحت حمدي، خليل مرسي.

"الكندوش" أحدث الأعمال التي تستعد لتصويرها سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي تستعد خلال هذه الفترة لتصوير مسلسل جديد يحمل عنوان "الكندوش" ويشاركها فيه مجموعة من نجوم سوريا من بينهم الفنان أيمن زيدان، وسامية الجزائري، وشكران مرتجى، وكندة حنا، والعمل من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين، وكانت الفنانة سلاف فواخرجي قد شاركت في مسلسل "شارع شيكاغو" والذي عرض منذ أشهر وتسبب في جدل كبير بسبب فكرته.