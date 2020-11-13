بسمة بوسيل تتجاهل محاولة تامر حسني مصالحتها وتتمسك بإعلان الطلاق

بسمة بوسيل والفنان تامر حسني يبدو أن الأزمة بينهما باتت تظهر بشكل أوضح خلال الساعات الماضية فالصور التي أثارت جدلا بين الثنائي والتي نشرها الفنان تامر حسني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرر أن يحذفها بشكل سريع، بعد نشر الفنانة المغربية منشور يكشف عن انفصالهما بعد 8 سنوات من الطلاق وثلاثة أطفال هم "تاليا وأماليا وآدم".

بسمة بوسيل غاضبة من فيديوهات تامر حسني مع المعجبات ؟!

بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني والتي أعلنت انفصالها عنه والاستعداد للطلاق الرسمي خلال الفترة القادمة وذلك من خلال رسالة قامت بنشرها على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" وذلك بعدما قام الفنان تامر حسني بنشر صور خلال الساعات الماضية عبر خاصية الستوري بحسابه على "انستجرام" والتي أظهرته مع معجباته بشكل اعتبره البعض لا يعبر عن احترام لشخص زوجته بسمة بوسيل التي قامت بحذف رسالتها الأخيرة بعد فترة قصيرة من النشر في خطوة اعتبرها البعض بأن هناك نوع من التفاهمات التي حدثت بين الثنائي خلال الدقائق الماضية في محاولة للسيطرة على الأوضاع وإنهاء جزء من الأزمة والتي انطلقت بسبب صور الفنان المصري مع معجباته، لكن الفنانة المغربية عادت من جديد لنشر الصور في تأكيد منها أنها لن تتراجع عن إعلان الانفصال.

تامر حسني يحذف صوره مع معجباته

تامر حسني خلال الساعات الماضية قام بنشر مجموعة كبيرة من الصور التي تجمعه مع معجباته بشكل استفز بعض محبي الفنانة المغربية بسمة بوسيل مما جعل الكثير منهم يرسلون لها هذه الصور على ما يبدو، فنتج عن ذلك الأزمة التي طلبت فيها بسمة بوسيل عدم ارسال صور او فيديوهات لها لأن هذا الأمر لا ترغب دوت الخليج في التعليق عليه، لكن يبدو أن غضب بسمة بوسيل جعل الفنان تامر حسني يعجل من سرعة حذف جميع الصور والفيديوهات التي نشرها مع معجباته في محاولة لإنهاء الازمة وعدم نشر أخبار انفصال.

تفاصيل انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

بسمة بوسيل نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة وجهتها لبعض الأشخاص الذين لم تحددهم وطلبت منهم أن يتوقفوا عن ارسال الفيديوهات او الصور فكتبت: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتلولي اي حاجة علشان مش فارقلي اي صور، كمان احب اعرفكم ان احنا بقلنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق لو سمحتم احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا اي حاجة بالتوفيق للجميع"،

تامر حسني يبدو أنه كذلك اتخذ خطوة اتجاه بسمة بوسيل حيث قام بإلغاء المتابعة لها عبر حسابه على "أنستجرام" في وقت ابقى بعض الصفحات الخاصة بحساباتها التجارية، في وقت اتخذت دوت الخليج الأخرى نفس الخطوة وقامت بإلغاء متابعة الفنان المصري من على حسابها على "انستجرام"، وتعتبر خطوة انفصال كل من تامر حسني وبسمة بوسيل مفاجئة حيث أن الثنائي كان يظهر كل منهما معا خلال الفترة الماضية.