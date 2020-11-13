بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني وتلمّح لسبب صادم..صور وتفاصيل

بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني كشفت عن تطورات كبيرة في علاقتها بالفنان المصري حيث أوضحت أنهما على وشك الانفصال، وأن هناك تحضير للإعلان عن طلاقهما بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد 8 سنوات من الزواج رزقا خلالها بثلاثة أطفال.

بسمة بوسيل تعلق على الفيديوهات والصور المتداولة للفنان تامر حسني

بسمة بوسيل نشرت على خاصة "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة وجهتها لبعض الأشخاص الذين لم تحددهم وطلبت منهم أن يتوقفوا عن ارسال الفيديوهات او الصور التي يظهر فيها تامر حسني والتي يعتبرها البعض لا تعبر عن احترام لشخصها من قبل زوجها، حيث أوضحت أن الفيديوهات والصور التي يتم ارسالها لا تهتم بالرد عليها فكتبت: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتلولي اي حاجة علشان مش فارقلي اي صور"، وهو ما اعتبره البعض تلميحا منها بأن الانفصال قد يكون بسبب مثل تلك الأمور.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن الفنان تامر حسني

بسمة بوسيل لم تكتف فقط بالكشف على عدم اهتمامها بالصور والفيديوهات التي ينشر بعضها الفنان تامر حسني عبر حسابه على "أنستجرام" بل أوضحت كذلك أن الثنائي بدأ خطوات الانفصال بشكل رسمي، وأنهما منفصلان منذ فترة، لكن لم يتم الكشف عن ذلك بشكل واضح حتى اللحظة التي اعلنت فيها النجمة المغربية هذا الخبر، لكنها لم تكشف سبب هذا الانفصال، وتمنت التوفيق للجميع فكتبت: "كمان احب اعرفكم ان احنا بقلنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق لو سمحتم احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا اي حاجة بالتوفيق للجميع".

تامر حسني يلغي متابعة بسمة بوسيل من على "انستجرام"

تامر حسني يبدو أنه كذلك اتخذ خطوة اتجاه بسمة بوسيل حيث قام بإلغاء المتابعة لها عبر حسابه على "أنستجرام" في وقت ابقى بعض الصفحات الخاصة بحساباتها التجارية، في وقت اتخذت دوت الخليج الأخرى نفس الخطوة وقامت بإلغاء متابعة الفنان المصري من على حسابها على "انستجرام"، وتعتبر خطوة انفصال كل من تامر حسني وبسمة بوسيل مفاجئة حيث أن الثنائي كان يظهر كل منهما معا خلال الفترة الماضية وقد يكون تم قرصنة حساب الفنانة المغربية، حيث أن آخر ظهور جمع الثنائي كان في إحدى المناسبات مع عدد من أصدقائهما في شهر أكتوبر الماضي وتداول الجمهور عدة فيديوهات رومانسية لهما بجانب فيديو ظهر به تامر حسني وهو يوبخ أحد المعجبين بسبب زوجته وذلك بعدما اقترب منها وحاول تصويرها عن قرب، وهو ما جعله يتدخل ويبعده قائلاً: "انت بتصور اللوز ولا ايه"، ولم يعلق حتى الآن الفنان تامر حسني على ما نشرته بسمة بوسيل.