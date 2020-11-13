تفاصيل إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بعد حضوره زفاف شقيقه

محمد صلاح نجم الكرة العالمية تم الكشف عن إصابته بفيروس كورونا مساء اليوم بعدما خضع للفحوصات الخاصة بالفيروس خلال الساعات الماضية وأثناء تواجده في معسكر المنتخب المصري لكرة القدم.

إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان له عن إصابة لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك بعدما خضع للفحوصات التي أجريت له من قبل الاتحاد المصري الذي أكد في بيان له أن نجم الكرة العالمي لا يعاني من أي أعراض للفيروس حتى الآن رغم تأكد إيجابية المسحة التي خضع لها، وأوضح الاتحاد أن أعضاء المنتخب المصري لكرة القدم قد خضعوا كذلك للفحوصات وجاءت جميعها سلبية.

عزل محمد صلاح في غرفته والمخالطين له

محمد صلاح من المقرر أن يخضع خلال الساعات القادمة للعديد من الفحوصات وذلك بعد التنسيق الكامل بين إدارة المنتخب المصري ونادي ليفربول حيث يخضع الآن اللاعب المصري لبروتوكول علاج، وقد تم عزله في غرفته وكذلك عزل جميع المخالطين له، ومنذ وصول محمد صلاح إلى مصر قد قام بالعديد من التحركات والتي من أهمها حضوره حفل زفاف شقيقه نصر صلاح والذي أقيم في ليلة وصول اللاعب المصري إلى العاصمة المصرية القاهرة، وخطف محمد صلاح الأنظار بعد التقاط الصور التذكارية له مع الحضور والمعجبين في الحفل، وتداول جمهوره لقطات من حضوره حفل الزفاف، وظهر في معظمها وهو يرتدي الكمامة، وتلقى انتقادات أيضاً من البعض بسبب عدم التزامه الكامل بارتداء الكمامة والابتعاد عن التزاحم فور وصوله لمطار القاهرة.

تكريم محمد صلاح في حفل اتحاد الكرة المصري

محمد صلاح حضر كذلك خلال الأيام الماضية لحفل تكريم اقامه اتحاد الكرة المصري للنجم العالمي، بحضور جمع كبير من اللاعبين والشخصيات العامة في مصر والمقربين منه، ويتواجد محمد صلاح في القاهرة هذه الأيام بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب مصر لكرة القدم، ودخوله لمعسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي، حيث كان من المقرر أن يشارك محمد صلاح في المباراة التي سوف تجمع كل من المنتخب المصري والمنتخب التوجولي في تصفيات أمم إفريقيا 2021، التي من المقرر إقامتها السبت 14 نوفمبر، وقدم محمد صلاح خلال الفترة الماضية انطلاقة قوية في موسمه الكروي مع ناديه ليفربول، حيث حقق صلاح عدة انجازات في بداية الموسم أبرزها تصدره لقائمة هدافين نادي ليفربول في الدوري الانجليزي، ويتصدر أيضاً قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 8 أهداف، وبات كذلك الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي في دوري ابطال أوروبا بعد أن حطم الرقم القياسي للأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد..