وجهت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر خاصية "ستوري" بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".
وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".
وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع".
وكان تامر حسني يعيش قصة حب في بداية حياته ، قبل زواجه من مصممة الأزياء والفنانة المعتزلة بسمة بوسيل.
وفي لقاء سابق لتامر حسني كشف عن قصة حبه السابقة قبل زواجه قائلا: انا حبيت مرة واحده بس عارفه لما تتعبي عشان انسان وفي الاخر ميقدرش ، هي مكنتش شايفاني قدام، وهي سبتني في ظل ظروف مكنش معايا اي حاجة كنت كل اللي املكه كلام، وهي سبتني عشان مكنتش عارف اعمل حاجه.
ومن ناحية أخري حققت أغنية "قولني كلام" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. تعرف على الحب الأول في حياة تامر حسني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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