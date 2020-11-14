رامي جمال عن سبب تأخر أغنيته الجديد: اتقلوا تاخدوا حاجة نضيفة

شارك الفنان رامى جمال جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا : لكل اللي زعلانين اني متأخر في نزول الغنوه احب اقولكم اتقلوا تاخدوا حاجه نضيفه .

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

كلنا مستنين - البرنس - احلى رامى

يذكر أن رامي جمال أعلن انتهاء تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، والذي ضم أغنية " سقف" التي كانت اكثر اغنيات الالبوم نجاحا على الاطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند.

أغنية "سقف" من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع توما والأغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد "انا لوحدى".