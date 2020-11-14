أخبار الفن | طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. الموت يفجع محمد صبحي

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

نشرت الفنانة راندا البحيري، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أظهرت فيها صورة كاريكاتورية لشاب يرتدي زي نادي الزمالك، ويؤدي الصلاة، وعلقت قائلة: «الزملكاوية لحد يوم ٢٨».

وجهت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر خاصية "ستوري" بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعدما أعلنت بسمة بوسيل، خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال خاصية ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام.

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه الفنان تامر حسني، في إحدى الحفلات الخاصة، ومعه فتاة ترقص أمامه بطريقة مثيرة للجدل، ما أشعل السوشيال ميديا.

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، على فيس بوك وفاة شقيقته.