النجوم في مرمى الشائعات.. طلاق شيرين عبد الوهاب وإصابة عبلة كامل بـ السرطان.. الأحدث

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

"دوت الخليج" يرصد في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى شائعة الصلح بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيرى، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر". وقالت هيفاء وهبى، من خلال تغريدتها: "أولا هو مازال مسجونا منذ 4 أشهر على ذمة التحقيقات، ثانيا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده المحاميان المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي". وأضافت: "ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل! 4: أنا بلبنان".

وقبل أيام، أكد الفنان إيهاب فهمى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنانة نشوى مصطفى بخير، وأنها تتلقى العلاج من فيروس كورونا، ولا صحة للشائعات السخيفة حول وفاتها.

وطالب فهمي الصحافة ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تحرى الدقة قبل التعاطى مع مثل هذه الشائعات.

كانت بعض الصفحات على موقع فيس بوك قد أشارت إلى وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد أيام من دخولها المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وقبل أيام، حسم الفنان أحمد كمال -الزوج السابق للفنانة القديرة عبلة كامل- ما تردد مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان (الخبيث) ومصارعتها له في مراحلها الأخيرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للخبر المتداول.

وكتب أحمد كمال في منشوره، على فيسبوك: «الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة ، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم ، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة ، علي حساب فنانة كبيرة».

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا إعلاميًا للرد على الشائعات التي نالت من حياتها الزوجية وزوجها الفنان حسام حبيب، في الفترة الأخيرة، لوضع حد لمروجي هذه الشائعات. وأكدت شيرين عبد الوهاب، في بيانها الإعلامي، أن علاقتها بزوجها الفنان المعروف «حسام حبيب» كزوجة لم تختلط قط بمعاملات مالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما. وأهابت شيرين عبد الوهاب، بـ وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيد الفني والإنساني، لتختتم بيانها الإعلامي. كان ذلك، بعدما خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على الأخبار المتداول حول طلاقها. وغردت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي "تويتر"، "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".