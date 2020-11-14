بعد إعلان بسمة بوسيل الانفصال عنه.. تامر حسني يتصدر الترند ومغردون: ولا تنسوا الفضل بينكم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # تامر حسني وجاء ذلك بعد ان أعلنت زوجتة بسمة بوسيل للمرة التالتة عن خبر انفصالها عن زوجها تامر حسني بعدما قامت في المرتين السابقتين بنشر الخبر وحذفه.

مما اثار حالة كبيرة من الجدل بين الجمهور وجاءت التعلقات كالاتي:

ورا كل رجل عظيم امرأة، والست دي ليها كل الاحترام والتقدير اللي عنده كلمه طيبه يقولها واللي مش عنده يسكت.

ياريت اللي كانوا بيقولوا مش مبسوطين مع بعض ويقعدوا يقارنوها مع كذا حد يرتاحوا بقا ، عالعموم هما مكتوبلهم كدا وقدر الله ماشاء فعل