عرض فيلم جميلة في سينما الهناجر

الفيلم من بطولة دنيا ماهر، و هاني المتناوي شارك الفيلم في مجموعة من المهرجانات السينيمائية، منها: مهرجان شنيت السينمائي الدولي - سويسرا، مهرجان مسقط السينمائي الدولي.

كما شارك في مهرجان الفيلم الافريقي - لاجوس - نيجيريا، و مهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي لدول البحر المتوسط، و حصل جميلة علي جائزة افضل فيلم ( عمل اول ) من المهرجان القومي للسينما المصرية 2017.