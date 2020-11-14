عرض فيلم جميلة في سينما الهناجر

الفيلم من بطولة دنيا ماهر، وهاني المتناوي شارك الفيلم في مجموعة من المهرجانات السينيمائية، منها: مهرجان شنيت السينمائي الدولي - سويسرا، مهرجان مسقط السينمائي الدولي.
كما شارك في مهرجان الفيلم الافريقي - لاجوس - نيجيريا، ومهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وحصل جميلة علي جائزة افضل فيلم ( عمل اول ) من المهرجان القومي للسينما المصرية 2017.
الفيلم انتاج مستقل، بدعم من شركة ريد ستار، و مؤسسة فوتوبيا
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