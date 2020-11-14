فيديو لطيفة تفاجئ الجمهور برقصة مع راغب علامة:"توأم روحي"

لطيفة كشفت عن علاقة الصداقة القوية التي تربطها بالفنان اللبناني راغب علامة حيث نشرت النجمة التونسية فيديو يجمعها به اثناء تواجدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة وظهر الثنائي معا وهما يرقصان.

لطيفة تخطف الأنظار برقصة مع الفنان راغب علامة

لطيفة نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" مع الفنان راغب علامة وهما يرقصان على أنغام أغنية هندية أثناء تواجدهما في أحد المطاعم بالإمارات، الفنانة لطيفة علقت على الفيديو الذي نشرته وأكدت على قوة العلاقة التي تجمعها براغب علامة الذي تعتبره توأم روحها والوحيد الذي يستطع أن يعيدها إلى أيام الطفولة عندما تلتقي معه في أي مناسبة، فكتبت لطيفة: "الفنان الوحيد اللي لما بقابله بحس ان إحنا رجعنا أطفال بالتلقائية بالضحك بحب الغنا توأم روحي راغب علامة".

موقف طريف يجمع لطيفة براغب علامة

لطيفة لم يكن الفيديو الذي نشرته مع الفنان راغب علامة هو الأول الذي يجمعهما بل نشرت كذلك أكثر من موقف معه وكان من بينها فيديو طريف ظهر فيه الفنان راغب علامة وهو يتحدث عن عدم ارتداء الفنانة التونسية للكمامة أثناء تواجدهما في أحد الأماكن، مما تسبب في إحراج الفنانة التونسية التي ظهرت في فيديو أخر مع الفنان اللبناني أكد أنه هو من طلب منها عدم ارتداء الكمامة بسبب تناولهما للطعام، وانها استجابت له لكن بعد ذلك قام بتصوير المشهد وهي لا ترتدي الكمامة وعلقت لطيفة على الفيديو فقالت: "راغب بيعترف اهو انه هو اللي قاللي اشيل الكمامة و احنا بناكل".

أحدث الأعمال الغنائية التي تستعد لطيفة لطرحها

لطيفة نشرت خلال الأيام الماضية فيديو عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" اجابت فيه على بعض الأسئلة التي طرحها الجمهور عليها، حيث أوضحت أن هناك بعض الأغاني التي قامت بتسجيلها منذ سنوات لكن حتى الآن لم تقم بطرحها ومن بينها أكثر من أغنية دوت الخليج من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وأكدت أنها تستعد لتصوير أكثر من كليب جديد منها أغنية مصرية وأخرى تونسية، الفنانة لطيفة أطلقت في شهر أغسطس الماضي أغنية بعنوان "خليني" وهي من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان توزيع أمين القلسي، وايقاع تونسي لجلال الشواشي، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا وقت طرحها وقد بلغ عدد مشاهدتها ما يقارب من مليون ونصف مشاهدة، وكانت لطيفة قد أطلقت كذلك في شهر يونيو أغنية بعنوان "رد الباب"، وهي من كلمات و ألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.