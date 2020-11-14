عروض لفيلم صندوق الدنيا بالإسكندرية

ويستمر "صندوق الدنيا" في رحلته الناجحة في أهم المهرجانات العربية والعالمية،. بعد مشاركته منذ أيام في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو السينمائي الدولي في السويد، عقب حصوله على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وباسم سمرة وأحمد كمال وعلاء مرسي وعمرو القاضي وفرح يوسف، وموسيقى تصويرية أمير جادو.

الفيلم من إنتاج شركة كيميت للإنتاج السينمائي، ومكساج طارق علوش، مدير التصوير عمرو فاروق، والفيلم قصة وإخراج عماد البهات.