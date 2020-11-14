في عيد ميلاد لبلبة.. حرمت من الأمومة وأثارت الجدل عن عادل إمام

تحتفل اليوم النجمة الكبيرة لبلبة بعيد ميلاده الذي يوافق 14 من شهر نوفمبر كل عام.

قدمت لبلبة مسيرة فنية حافلة بالأدوار، وفي المقابل حُرِمت لبلبة من نعمة الأمومة، إذ تقول، "ضحيتُ بحياتي الخاصة والأسرة والبيت والزواج والأطفال، وتفرَّغت لفني، وأخلصتُ إليه".

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فقد تزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف وكان عمرها آنذاك 17 عامًا فقط، ولكن الزواج لم يدم طويلا، ولم ترتبط مرة أخرى.