تحتفل اليوم النجمة الكبيرة لبلبة بعيد ميلاده الذي يوافق 14 من شهر نوفمبر كل عام.
قدمت لبلبة مسيرة فنية حافلة بالأدوار، وفي المقابل حُرِمت لبلبة من نعمة الأمومة، إذ تقول، "ضحيتُ بحياتي الخاصة والأسرة والبيت والزواج والأطفال، وتفرَّغت لفني، وأخلصتُ إليه".
وأيضا:
فقد تزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف وكان عمرها آنذاك 17 عامًا فقط، ولكن الزواج لم يدم طويلا، ولم ترتبط مرة أخرى.
وقد أثار حديثها قبل سنوات الجدل حول علاقتها بالنجم عادل إمام، وذلك خلال حوار لها في برنامج " أنا والعسل" مع نيشان.
وقالت وقتها ان الفنان عادل قبلها أكثر من زوجها، وقالت نصا "عادل إمام باسني كتير.. أنا لو متجوزة جوزى مش هيبوسني كده".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد لبلبة.. حرمت من الأمومة وأثارت الجدل عن عادل إمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.