جيهان خليل تشارك متابعيها صورا وفيديوهات لها من الإسكندرية.. شاهد

شاركت الفنانة جيهان خليل متابعيها فيديوهات وصورا لها من الإسكندرية، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وحازت الصور والفيديوهات على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: صباح الورد - ما شاء الله - اسكندرية نورت قمر اقرأ أيضا:

تجسد الرسامة فريدا كاهلو.. جيهان خليل تخضع لجلسة تصوير جديدة.. شاهد يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي. المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم. يذكر أن جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما.. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية.

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