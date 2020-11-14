فيلم الصندوق الأسود يتصدر جوجل

تصدر فيلم "الصندوق الأسود" لـ منى زكي، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت النجمة منى زكي، خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على CBC، إن الضرب داخل أحداث فيلم الصندوق الأسود كان حقيقيا. وأضافت: "كنا بنضرب بعض بجد فى الصندوق الأسود، وفى مرة محمد فراج دماغه ورمت زى "توم أند جيرى" بسبب ضربى له على رأسه بالمسدس". فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، وومحمد فراج، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.

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