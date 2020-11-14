نشوى مصطفى: فى رقبتى دين كبير لكل حد دعا لى بمنتهى الإلحاح

عبّرت الفنانة نشوى مصطفى، عن امتنانها لكل من دعا لها خلال إصابتها بفيروس كورونا.
قالت نشوى، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك": "هو انا استاهل كل الحب ده - دعواتكم الطيبة ليا هى لطف من الله ورحمات - فى رقبتى دين كبير لكل حد دعا لى بمنتهى الالحاح ان ربنا يشفينى ربنا سبحانه انعم عليا بالمرض علشان يعلمنى ويخلينى اشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه انعم عليا بفرصة تانية".
وتابعت قائلة: "يارب اقدر اقضى الباقى فى شكره وحمده بأخلاص — كتر الف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة ويرزقكم بفيض من الرحمات اللى ربنا انعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور .. كتر الف خيركم وبحبكم فى الله الذى احببتمونى فيه والحمد لله رب العالمين".
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