سمية الخشاب لمتابعيها: التزموا بلبس الكمامة

نشرت الفنانة سمية الخشاب عدة صور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت سمية الخشاب على الصور قائلة: "صباحكم ورد وفل حبايبي ..التزموا الايام دي بلبس الكمامه وربنا يحفظنا جميعااا من كل شر ..بحبكم". اقرأ أيضا:

وسط الورود.. سمية الخشاب فى أحدث جلسة تصوير| شاهد



وأعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى"، الذي يعرض في موسم رمضان 2021. وأشارت سمية الخشاب في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إلى أن المسلسل من بطولة محمد رمضان سيتضمن أحداثًا كثيرة في فترات زمنية مختلفة.

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