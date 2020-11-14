لأول مرة..إجراء أشعة مقطعية لمومياء داخل تابوت بسقارة على الهواء مباشرة

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فتح تابوت من توابيت كشف سقارة الجديد، وأول عملية أشعة مقطعية (اكس راى) على المومياء بداخل التابوت، والذي نجحت البعثة الأثرية المصرية في الكشف عنه ضمن أكثر من 100 تابوت مغلق منذ أكثر من 2500 عام، وذلك على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثري بالمنطقة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن فريقا مصريا قام بفحص المومياء باستخدام الأشعة لتحديد جنسها وعمرها والطريقة المستخدمة في عملية التحنيط.