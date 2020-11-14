نشر الفنان سامح حسين مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . وظهر مرتديًا بنطال رياضي أبيض مع تيشرت باللون السماوى ،وتألق حسين بقصة شعر شبابية مختلفة . وتلقي تفاعل كبير من جمهوره بالتعليقات جاء بعضها كالأتي :انا بحترمك اوى بجد ممثل شاطر جدا بتمنالك كل الخير .. مبهج جدا ..المحترم ..فناني المفضل . وكانت أحدث أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل. مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، و إخراج إسلام إمام و هي بطولة الفنان سامح حسين، و يشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، و سهر الصايغ، و أشرف عبد الغفور، و مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، و استعراضات ضياء شفيق، و أغاني طارق علي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "مبهج جدا" سامح حسين يتألق في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.