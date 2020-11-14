وفاة الكاتب سعيد الكفراوي عن عمر ناهز 81 عاما

توفى الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 81 عاما.

ونشرت الصفحة الشخصية للكاتب سعيد الكفراوي ، عبر موقع «فيس بوك» خبر رحيل الكفراوي.

سعيد الكفراوي ، ولد عام 1939، في المحلة الكبرى ، حيث ينتمي لقرية كفر حجازي التي نشأ فيها، بدأ اهتمامه بالأدب في بداية الستينيات بقصر ثقافة المحلة الكبرى مع أبرز أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة.

كان الكفراوي من أشهر الحضور في مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة، تعرض الكفراوي للاعتقال عام 1970 بسبب قصة كتبها.

ويعتبر الكفراوي من أبرز كتاب القصة القصيرة في مصر والوطن العربي، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016، كما حصل على جائزة السلطان قابوس في القصة القصيرة عن مجموعته «البغدادية».