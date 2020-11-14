في عيد ميلادها.. لماذا بكت منى عبد الغني أكثر من مرة على الهواء؟

يحل اليوم السبت 14 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة والإعلامية منى عبد الغني.
وبكت منى عبد الغني، أكثر من مرة على الهواء، فلم تتمالك نفسها خلال نعيها للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وبكت قائلة: "هتوحشينا وتوحشي محبينك وصديقاتك، بحاول أتمالك نفسي بس لما يكون الواحد بيتكلم عن حد قريب أوي لقلبه ونفسه وقابله كتير جدا وصديقه.. كان مفروض أعتذر عن الهوا بس مقدرش لأن إحنا بنطلع هوا من بيوتنا زي ما انتوا شايفين وطبعا لازم الواحد يشارك العالم كله في حزنه على رجاء الجداوي".
كما نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات " تويتر" فيديو للفنانة منى عبد الغني وهي تبكي خلال حلقة برنامجها " الستات ميعرفوش يكدبوا".
وادمعت منى عبد الغني عند حديثها عن والدها والاشارة الى اغنية " زكريا" التي قدمتها اليسا لوالدها واعتادت على نشرها كل عيد اب.
وقالت منى عبد الغني متأثرة :" على طول في بالي و في خيالي .. اليسا صوتها زي الملاك اللي جاي من السما ".
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