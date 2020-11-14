شاهد.. بالقبعة.. خالد أنور في أحدث ظهور له

نشر الفنان خالد أنور صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر أنور بالأبيض والأسود مرتديا قبعة أضافت جاذبية على طلته، وتلقي تفاعلا واسعا على صورته وجاءت بعض التعليقات من متابعيه كالآتي: خالد انور أفضل ممثل شاب فالعالم بدون مبالغة احلى خالد منور الدنيا كلها بحبك جدا وكان قد شارك خالد أنور مؤخرًا في مسلسل "إلا انا" حكاية لازم أعيش. مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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